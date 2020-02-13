Traffico Roma del 13-02-2020 ore 09:30
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A ROMA NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI
VERSO IL CENTRO CITTà E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA AL BIVIO PER LA
TANG.EST; SEMPRE SULLA SALARIA CODE ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI
FISCALI SINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DAL GRA A VIA FIORENTINI
VERSO LA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO
STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI,
E PROSEGUENDO SU VIA DEL FORO ITALICO ALTRE CODE DA CORSO FRANCIA ALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII; GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, è SEMPRE CHIUSA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA VIA ANAGNINA ALLA VIA
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA
DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
A ROMA SUD INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL GRA IN DIREZIONE
CENTRO: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA ACILIA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma