Traffico Roma del 13-02-2020 ore 10:30
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A ROMA NORD CODE A TRATTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI
VERSO IL CENTRO CITTà E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA VIA FIORENTINI ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI SINO ALLA VIA TIBURTINA POI, PROSEGUENDO SU VIA
DEL FORO ITALICO ALTRE CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA
CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII; GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, è
SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
SUD ALLA VIA ANAGNINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E
TIBURTINA.
A ROMA SUD INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL GRA IN DIREZIONE
CENTRO: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA ACILIA.
Altro incidente sulla VIA LAURENTINA IN PROSSIMITà DI VIA DI TOR PAGNOTTA:
CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma