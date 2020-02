Traffico Roma del 13-02-2020 ore 11:30

CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL

CENTRO.

incolonnamenti su via di torrevecchia tra via della valle dei fonanili e

via cesare castiglioni, sulla via nomentana tra via del casale di san

basilio e via arturo graf, e SULLA VIA TIBURTINA NELLA ZONA DI TOR CERVARA,

TRA VIALE TOGLIATTI E VIA LANCIANO IN DIREZIONE GRA.

TRAFFICO RALLENTATO SUlLa tang. est, verso san giovanni, all’altezza della

rampa d’ingresso per la a24, e tra via prenestina e viale castrense.

alle porte di roma est nella zona di acquavergine code sulla via prenestina

tra via eboli e via dell’acqua vergine, in entrambe le direzioni.

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA DA OGGI E FINO A DOMENICA 16 FEBBRAIO SI SVOLGE

“CAVALLI A ROMA” LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL CENTRO SUD

DEDICATA AL MONDO DEL CAVALLO: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE SULLA

ROMA FIUMICINO E SULLA VIA PORTUENSE.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma