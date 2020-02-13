Traffico Roma del 13-02-2020 ore 12:30
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CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL
CENTRO.
incolonnamenti su via di torrevecchia tra via della valle dei fonanili e
via cesare castiglioni, sulla via nomentana tra via del casale di san
basilio e via arturo graf, e SULLA VIA TIBURTINA NELLA ZONA DI TOR CERVARA,
TRA VIALE TOGLIATTI E VIA LANCIANO IN DIREZIONE GRA.
TRAFFICO RALLENTATO SUlLa tang. est, verso san giovanni, all’altezza della
rampa d’ingresso per la a24, e tra via prenestina e viale castrense.
alle porte di roma est nella zona di acquavergine code sulla via prenestina
tra via eboli e via dell’acqua vergine, in entrambe le direzioni.
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA DA OGGI E FINO A DOMENICA 16 FEBBRAIO SI SVOLGE
“CAVALLI A ROMA” LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL CENTRO SUD
DEDICATA AL MONDO DEL CAVALLO: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE SULLA
ROMA FIUMICINO E SULLA VIA PORTUENSE.
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INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma