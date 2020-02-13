Traffico Roma del 13-02-2020 ore 13:30
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IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA DI PORTA PERTUSA NELLE VICINANZE
DI VIALE VATICANO , NEL RIONE MONTI ALTRO INCIDENTE SU LARGO DELLA SANITÀ
MILITARE ED UN TERZO INCIDENTE IN VIALE DI TRASTEVERE, NEI PRESSI DI VIA
INDUNO.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA CILICIA DA VIA APPIA ANTICA A PIAZZA
GALERIA, IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E SULLA TANGENZIALE EST DA VIA
PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DI BOCCEA TRA PIAZZA DEI GIURECONSULTI E LARGO
GREGORIO XIII NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAIZONE OSTIENSE
ALL’ALTEZZA DEL SOTTOVIA C. COLOMBO
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00, IN VIA DELLA PISANA, NEI PRESSI DELLA SEDE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE. POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE.
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA DA OGGI E FINO A DOMENICA 16 FEBBRAIO SI SVOLGE
“CAVALLI A ROMA” LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL CENTRO SUD
DEDICATA AL MONDO DEL CAVALLO: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE SULLA
ROMA FIUMICINO E SULLA VIA PORTUENSE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma