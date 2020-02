Traffico Roma del 13-02-2020 ore 14:30

IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA DI PORTA PERTUSA NELLE VICINANZE

DI VIALE VATICANO , NEL RIONE MONTI ALTRO INCIDENTE SU LARGO DELLA SANITÀ

MILITARE ED UN TERZO INCIDENTE IN VIALE DI TRASTEVERE, NEI PRESSI DI VIA

INDUNO.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA CILICIA DA VIA APPIA ANTICA A PIAZZA

GALERIA, IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E SULLA TANGENZIALE EST DA VIA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DI BOCCEA TRA PIAZZA DEI GIURECONSULTI E LARGO

GREGORIO XIII NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAIZONE OSTIENSE

ALL’ALTEZZA DEL SOTTOVIA C. COLOMBO

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00, IN VIA DELLA PISANA, NEI PRESSI DELLA SEDE

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE. POSSIBILI

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE.

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA DA OGGI E FINO A DOMENICA 16 FEBBRAIO SI SVOLGE

“CAVALLI A ROMA” LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL CENTRO SUD

DEDICATA AL MONDO DEL CAVALLO: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE SULLA

ROMA FIUMICINO E SULLA VIA PORTUENSE.

