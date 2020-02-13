Traffico Roma del 13-02-2020 ore 15:30
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TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, SUL RACCORDO
ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA
ACILIA SINO ALLO SVINCOLO LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA
CODE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
IN TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE
DI SAN GIOVANNI.
INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E VIA PRENESTINA,
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
ALTRO INCIDENTE ANCHE AL TRULLO ALL’INTERSEZIONE TRA VIA AFFOGALASINO E VIA
DEI MARTUZZI. PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE
DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CHIAMARE IL CONTACT CENTER DI
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma