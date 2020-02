Traffico Roma del 13-02-2020 ore 15:30

TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, SUL RACCORDO

ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA

ACILIA SINO ALLO SVINCOLO LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA

CODE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN

QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

IN TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE

DI SAN GIOVANNI.

INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E VIA PRENESTINA,

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

ALTRO INCIDENTE ANCHE AL TRULLO ALL’INTERSEZIONE TRA VIA AFFOGALASINO E VIA

DEI MARTUZZI. PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE

DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CHIAMARE IL CONTACT CENTER DI

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma