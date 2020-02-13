Traffico Roma del 13-02-2020 ore 17:00
Più informazioni su
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA, SUL RACCORDO ANULARE CODE
IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO
E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE
DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER
LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
IN TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA SALARIA E ANCORA TRA L’USCITA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
AL TRULLO INCIDENTE E DISAGI IN VIA AFFOGALASINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA
DEI MARTUZZI.
INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA SOLFARATA IN PROSSIMITÀ DELLA LAURENTINA,
POSSIBILI DISAGI.
È STATA INFINE RIAPERTA VIA CERNAIA, GIÀ CHIUSA PER LAVORI DAI PRIMI DI
GENNAIO TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma