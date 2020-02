Traffico Roma del 13-02-2020 ore 17:30

CI SONO DISAGI AL FLAMINIO, PER ACCERTAMENTI TECNICI SI È RESA NECESSARIA

LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE DA VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI IMMETTE SU CORSO

FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA TRA

LE USCITE TRIONFALE/OTTAVIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA. SUCCESSIVAMENTE

RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA

RUSTICA.

NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE

DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER

LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

IN TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA SALARIA E ANCORA TRA L’USCITA

PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

AL TRULLO INCIDENTE E DISAGI IN VIA AFFOGALASINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA

DEI MARTUZZI.

INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA SOLFARATA IN PROSSIMITÀ DELLA LAURENTINA,

POSSIBILI DISAGI.

È STATA INFINE RIAPERTA VIA CERNAIA, GIÀ CHIUSA PER LAVORI DAI PRIMI DI

GENNAIO TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.

PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ

SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CHIAMARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma