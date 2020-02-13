Traffico Roma del 13-02-2020 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA TRA
LE USCITE CASAL DEL MARMO, TRIONFALE/OTTAVIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA.
SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO
ALL’USCITA LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE
DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER
LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA, TRA L’USCITA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO EPR LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA TRA L’USCITA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
ALL’EUR INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO DE SUPPÉ,
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
INCIDENTE IN VIA DELLA SOLFARATA IN PROSSIMITÀ DELLA LAURENTINA, CI
TROVIAMO NELL’ESTREMA PERIFERIA SUD. POSSIBILI DISAGI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma