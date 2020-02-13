Traffico Roma del 13-02-2020 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA TRA
LE USCITE CASAL DEL MARMO, TRIONFALE/OTTAVIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA.
SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO CODE A TRATTI – SEMPRE IN INTERNA -A PARTIRE DALLA
BUFALOTTA SINO ALL’USCITA CASILINA.
NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE
DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO, SULLA
CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER
LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA, TRA L’USCITA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA TRA L’USCITA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
AL QUADRARO CODE SULLA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI FULVI IN DIREZIONE DI CINECITTÀ. DIFFICOLTÀ IN VIA DI TOR BELLA
MONACA PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA LUCERA E VIA DI TORRENOVA:
TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DELLA CASILINA.
ALL’EUR INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO DE SUPPÉ,
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
INCIDENTE IN VIA DELLA SOLFARATA IN PROSSIMITÀ DELLA LAURENTINA, CI
TROVIAMO NELL’ESTREMA PERIFERIA SUD. POSSIBILI DISAGI.
PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CHIAMARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma