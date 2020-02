Traffico Roma del 13-02-2020 ore 19:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA TRA

LE USCITE CASAL DEL MARMO, TRIONFALE/OTTAVIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA.

SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO CODE A TRATTI – SEMPRE IN INTERNA -A PARTIRE DALLA

BUFALOTTA SINO ALL’USCITA CASILINA.

NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE

DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO, SULLA

CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER

LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E LA

SALARIA, TRA L’USCITA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E

ANCORA TRA L’USCITA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.

AL QUADRARO CODE SULLA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI

VIA DEI FULVI IN DIREZIONE DI CINECITTÀ. DIFFICOLTÀ IN VIA DI TOR BELLA

MONACA PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA LUCERA E VIA DI TORRENOVA:

TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DELLA CASILINA.

ALL’EUR INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO DE SUPPÉ,

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

INCIDENTE IN VIA DELLA SOLFARATA IN PROSSIMITÀ DELLA LAURENTINA, CI

TROVIAMO NELL’ESTREMA PERIFERIA SUD. POSSIBILI DISAGI.

