Traffico Roma del 13-02-2020 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LE USCITE OSPEDALE SANT’ANDREA E SALARIA.
SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO CODE A TRATTI – SEMPRE IN INTERNA -A PARTIRE DALLA
BUFALOTTA SINO ALL’USCITA PRENESTINA.
NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE
DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO, SULLA
CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER
LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA, TRA L’USCITA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA TRA L’USCITA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CODE DA SAN GIOVANNI SINO
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA
AL QUADRARO CODE SULLA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI FULVI IN DIREZIONE DI CINECITTÀ.
ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA TUSCOLANA IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA
ANAGNINA, LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA.
DIFFICOLTÀ IN VIA DI TOR BELLA MONACA PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA
LUCERA E VIA DI TORRENOVA: TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DELLA
CASILINA.
ALL’EUR INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO DE SUPPÉ,
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CHIAMARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma