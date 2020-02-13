Traffico Roma del 13-02-2020 ore 20:00
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SI STA VIA VIA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO
ALL’USCITA LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE
DAL L’USCITA PONTINA ALLO SVINCOLO ROMANINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA BREVI CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA, TRA L’USCITA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA TRA L’USCITA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
AL QUADRARO CODE SULLA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI FULVI IN DIREZIONE DI CINECITTÀ.
ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA TUSCOLANA IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA
ANAGNINA, LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA.
DIFFICOLTÀ IN VIA DI TOR BELLA MONACA PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA
LUCERA E VIA DI TORRENOVA: TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DELLA
CASILINA.
ALLA GARBATELLA DALLE ORE 22:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSURA AL
TRAFFICO DEL SOTTOVIA DI COLLEGAMENTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE E LA
CRISTOFORO COLOMBO, LA RIAPERTURA VENERDÌ MATTINA ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma