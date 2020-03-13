Traffico Roma del 13-03-2020 ore 07:30
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POCO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA., NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL
RACCORDO ANULARE.
VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE
NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I
CONSUETI ORARI.
TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO
DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO,
TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE
SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.
EMERGENZA CORONAVIRUS ,#IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON
L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ, COME LA SPESA O
L’ACQUISTO DI FARMACI. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI
SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER
LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma