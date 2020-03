Traffico Roma del 13-03-2020 ore 08:00

SCARSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA., CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE

SUL RACCORDO ANULARE.

VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.

VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE

NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I

CONSUETI ORARI.

TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO

DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO,

TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE

SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.

EMERGENZA CORONA VIRUS, #IORESTOACASA: PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE

LIMITAZIONI DELLA MOBILITÀ IN TUTTA ITALIA, FINO AL 3 APRILE SARANNO

ATTUATI CONTROLLI SUI VIAGGIATORI IN STAZIONI, AEROPORTI E STRADE,

ACQUISENDO L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE, PER IL

RIENTRO AL PROPRIO DOMICILIO O PER CASI DI NECESSITÀ COME L’ACQUISTO DI

BENI ESSENZIALI. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO

DISPONIBILI SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma