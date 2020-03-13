Traffico Roma del 13-03-2020 ore 08:00
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SCARSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA., CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE
SUL RACCORDO ANULARE.
VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE
NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I
CONSUETI ORARI.
TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO
DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO,
TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE
SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.
EMERGENZA CORONA VIRUS, #IORESTOACASA: PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE
LIMITAZIONI DELLA MOBILITÀ IN TUTTA ITALIA, FINO AL 3 APRILE SARANNO
ATTUATI CONTROLLI SUI VIAGGIATORI IN STAZIONI, AEROPORTI E STRADE,
ACQUISENDO L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE, PER IL
RIENTRO AL PROPRIO DOMICILIO O PER CASI DI NECESSITÀ COME L’ACQUISTO DI
BENI ESSENZIALI. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO
DISPONIBILI SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma