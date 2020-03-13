Traffico Roma del 13-03-2020 ore 08:30
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SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE., NULLA DA
SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.
TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO
DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO,
TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE
SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.
PROSEGUE LO STOP SERALE, A PARTIRE DALLE 21.00, SULLA METRO B TRA CASTRO
PRETORIO E LAURENTINA. SARANNO DISPOSTI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRANNO GLI
STESSI ORARI DELLA METROPOLITANA. SERVIZIO METRO REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE
21.00 SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE, APERTI I VARCHI
DELLE ZTL DIURNE DEL CENTRO STORICO, TRIDENTE E TRASTEVERE PER AGEVOLARE
GLI SPOSTAMENTI DI CHI SI MUOVE IN CITTÀ PER MOTIVI DI DI LAVORO, DI
SALUTE O CASI DI NECESSITÀ COME L’ACQUISTO DI BENI ESSENZIALI. RESTANO
INVECE ATTIVE CON I SOLITI ORARI LE ZTL NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma