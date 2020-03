Traffico Roma del 13-03-2020 ore 09:30

SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE., NULLA DA

SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.

VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.

VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE

NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I

CONSUETI ORARI.

TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO

DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO,

TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE

SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.

SI CONTINUA CON I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO NELLA CORSIA A SALIRE IN

DIREZIONE QUINDI PINETA SACCHETTI – TRIONFALE

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: SALVO ULTERIORI PROVVEDIMENTI

FUTURI, I MEZZI PUBBLICI NELLE CITTÀ ITALIANE FUNZIONANO NORMALMENTE MA

CON NUOVE REGOLE: ACCESSO SU BUS E TRAM SOLO DALLE PORTE CENTRALI E

POSTERIORI; STOP ALLA VENDITA A BORDO DEI BIGLIETTI; INTENSIFICATE LE

SANIFICAZIONI SU BUS, TRAM E TRENI

