Traffico Roma del 13-03-2020 ore 09:30
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SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE., NULLA DA
SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.
VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE
NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I
CONSUETI ORARI.
TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO
DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO,
TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE
SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.
SI CONTINUA CON I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO NELLA CORSIA A SALIRE IN
DIREZIONE QUINDI PINETA SACCHETTI – TRIONFALE
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: SALVO ULTERIORI PROVVEDIMENTI
FUTURI, I MEZZI PUBBLICI NELLE CITTÀ ITALIANE FUNZIONANO NORMALMENTE MA
CON NUOVE REGOLE: ACCESSO SU BUS E TRAM SOLO DALLE PORTE CENTRALI E
POSTERIORI; STOP ALLA VENDITA A BORDO DEI BIGLIETTI; INTENSIFICATE LE
SANIFICAZIONI SU BUS, TRAM E TRENI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma