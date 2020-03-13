Traffico Roma del 13-03-2020 ore 10:00
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POCO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA., NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL
RACCORDO ANULARE.
TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO
DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO,
TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE
SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.
PROSEGUE LO STOP SERALE, A PARTIRE DALLE 21.00 ,SULLA METRO B TRA CASTRO
PRETORIO E LAURENTINA. SARANNO DISPOSTI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRANNO GLI
STESSI ORARI DELLA METROPOLITANA. SERVIZIO METRO REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE
21.00 SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
EMERGENZA CORONAVIRUS ,#IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON
L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ, COME LA SPESA O
L’ACQUISTO DI FARMACI. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI
SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER
LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma