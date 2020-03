Traffico Roma del 13-03-2020 ore 11:30

SCARSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA., DA SEGNALARE PERO’ DUE INCIDENTI

, IL PRIMO IN VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO,

L’ALTRO IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DELLA VIA TUSCOLANA.

VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.

VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE

NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I

CONSUETI ORARI.

SI CONTINUA CON I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO NELLA CORSIA A SALIRE IN

DIREZIONE QUINDI PINETA SACCHETTI – TRIONFALE

EMERGENZA CORONAVIRUS ,#IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON

L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI

SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ, COME LA SPESA O

L’ACQUISTO DI FARMACI. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI

SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER

LA PROTEZIONE CIVILE

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma