Traffico Roma del 13-03-2020 ore 12:30
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SCARSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA., DA SEGNALARE PERO’ DUE INCIDENTI
, IL PRIMO IN VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO,
L’ALTRO IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DELLA VIA TUSCOLANA.
VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE
NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I
CONSUETI ORARI.
SI CONTINUA CON I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO NELLA CORSIA A SALIRE IN
DIREZIONE QUINDI PINETA SACCHETTI – TRIONFALE
EMERGENZA CORONAVIRUS ,#IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON
L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ, COME LA SPESA O
L’ACQUISTO DI FARMACI. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI
SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER
LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma