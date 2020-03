Traffico Roma del 13-03-2020 ore 13:30

TRAFFICO SCARSO SULLE STRADE DI ROMA., DA SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN

VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO, POSSIBILI

RALLENTAMENTI.

RICORDIAMO POI I LAVORI SU VIA AURELIA,TRRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI

VILLA TROILI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI

MARCIA, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI .

PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL

TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA.

SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’

UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.

PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

CHIUSA DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI –

TRIONFALE

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO

DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE

REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma