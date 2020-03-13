Traffico Roma del 13-03-2020 ore 14:30
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TRAFFICO SCARSO SULLE STRADE DI ROMA., DA SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN
VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO, POSSIBILI
RALLENTAMENTI.
RICORDIAMO POI I LAVORI SU VIA AURELIA,TRRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI
VILLA TROILI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI
MARCIA, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI .
PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI RIMODULATO SUL
TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA.
SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’
UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER NECESSITA’ LAVORATIVE.
PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
CHIUSA DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI –
TRIONFALE
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO
DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma