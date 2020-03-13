Traffico Roma del 13-03-2020 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DI ROMA. RICORDIAMO I LAVORI SU VIA
AURELIA,TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI DOVE SI TRANSITA SU
CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI MARCIA, NON SI ESCLUDONO
RALLENTAMENTI .
VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE
NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I
CONSUETI ORARI.
PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO CHIUSO DA DOMANI SABATO 14 MARZO
L’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRA’ AL TERMINE DELL’EMERGENZA
SANITARIA.
INOLTRE DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE F
ERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO LE
TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER
NECESSITA’ LAVORATIVE.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO
DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma