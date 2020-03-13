Traffico Roma del 13-03-2020 ore 17:00
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POCO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA., NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL
RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO I LAVORI SU VIA AURELIA,TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA
TROILI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI MARCIA,
NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI .
PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO CHIUSO DA DOMANI SABATO 14 MARZO
L’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRA’ AL TERMINE DELL’EMERGENZA
SANITARIA.
INOLTRE DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE
FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO
LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER
NECESSITA’ LAVORATIVE.
EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON
L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,
LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma