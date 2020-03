Traffico Roma del 13-03-2020 ore 17:30

NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO AI COLLEGAMENTI PRECEDENTI, IL TRAFFICO E’

REGOLARE SULLE STRADE DI ROMA., NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO

ANULARE.

RICORDIAMO I LAVORI SU VIA AURELIA, TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA

TROILI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI MARCIA,

NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI

PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO CHIUSO DA DOMANI SABATO 14 MARZO

L’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRA’ AL TERMINE DELL’EMERGENZA

SANITARIA.

PROSEGUONO I LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO METRO B/METRO C ALL’ALTEZZA

DEI FORI IMPERIALI. PERTANTO DOMANI SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO IL

SERVIZIO, SULLA METRO B SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA TRA CASTRO

PRETORIO E LAURENTINA, BUS AL POSTO DEI TRENI. IL SERVIZIO METRO RESTA

REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI IONIO E REBIBBIA

EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON

L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI

SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,

LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA

SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

