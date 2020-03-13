Traffico Roma del 13-03-2020 ore 17:30
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NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO AI COLLEGAMENTI PRECEDENTI, IL TRAFFICO E’
REGOLARE SULLE STRADE DI ROMA., NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO
ANULARE.
RICORDIAMO I LAVORI SU VIA AURELIA, TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA
TROILI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI MARCIA,
NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI
PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO CHIUSO DA DOMANI SABATO 14 MARZO
L’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRA’ AL TERMINE DELL’EMERGENZA
SANITARIA.
PROSEGUONO I LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO METRO B/METRO C ALL’ALTEZZA
DEI FORI IMPERIALI. PERTANTO DOMANI SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO IL
SERVIZIO, SULLA METRO B SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA TRA CASTRO
PRETORIO E LAURENTINA, BUS AL POSTO DEI TRENI. IL SERVIZIO METRO RESTA
REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI IONIO E REBIBBIA
EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON
L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,
LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma