Traffico Roma del 13-03-2020 ore 18:00
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CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DI ROMA., NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL
RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO I LAVORI SU VIA AURELIA,TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA
TROILI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI MARCIA,
NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI .
VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE
NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I
CONSUETI ORARI.
PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO CHIUSO DA DOMANI SABATO 14 MARZO
L’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRA’ AL TERMINE DELL’EMERGENZA
SANITARIA.
INOLTRE DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE
FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO
LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER
NECESSITA’ LAVORATIVE.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO
DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma