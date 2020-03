Traffico Roma del 13-03-2020 ore 18:00

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DI ROMA., NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL

RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO I LAVORI SU VIA AURELIA,TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA

TROILI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI MARCIA,

NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI .

VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.

VARCHI NON ATTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PER LAVORO O ALTRE

NECESSITA’. RESTANO ATTIVE QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA CON I

CONSUETI ORARI.

PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO CHIUSO DA DOMANI SABATO 14 MARZO

L’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRA’ AL TERMINE DELL’EMERGENZA

SANITARIA.

INOLTRE DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE

FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO

LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER

NECESSITA’ LAVORATIVE.

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO

DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE

REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma