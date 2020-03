Traffico Roma del 13-03-2020 ore 19:00

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI ROMA., NULLA DA SEGNALARE ANCHE

SUL RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO I LAVORI SU VIA AURELIA,TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA

TROILI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A DOPPIO SENSO DI MARCIA,

NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI .

PER QUANTO RIGUARADA IL TRASPORTO CHIUSO DA DOMANI SABATO 14 MARZO

L’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRA’ AL TERMINE DELL’EMERGENZA

SANITARIA.

INOLTRE DA OGGI RIMODULATO SUL TERRITORIO DEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE

FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA. SARA’ ATTIVO L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO

LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIU’ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER

NECESSITA’ LAVORATIVE.

PROSEGUONO I LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO METRO B/METRO C ALL’ALTEZZA

DEI FORI IMPERIALI. PERTANTO DOMANI SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO IL

SERVIZIO, SULLA METRO B SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA TRA CASTRO

PRETORIO E LAURENTINA, BUS AL POSTO DEI TRENI. IL SERVIZIO METRO RESTA

REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI IONIO E REBIBBIA

EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON

L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI

SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ . ATTENTI ALLE FAKE

NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO

DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma