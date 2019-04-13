Traffico Roma del 13-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 7:20 m.r.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLE STRADE
DELLA CAPITALE
PRESTARE ATTENZIONE AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA NOMENTANTA IN ZONA
SANT’ALESSANDRO
RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO ALL’EUR IL GRAN
PREMIO DI FORMULA E, LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.
TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA È CAMBIATO: CHIUSE DIVERSE STRADE E
MODIFICATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI
FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. RICORDIAMO CHE LE DEVIAZIONI INTERESSANO
ANCHE LE LINEE COTRAL.
CAMBIATA ANCHE LA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE, VIA CRISTOFORO COLOMBO È
CHIUSA TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
PER MAGGIORI DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE
CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI
CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI
COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma