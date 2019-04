Traffico Roma del 13-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 8:20 m.r.



CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN RESTRINGIEMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA

CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

SI RALLENTA PER INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA BERNARDINO

RAMAZZINI.

RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO ALL’EUR IL GRAN

PREMIO DI FORMULA E, LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.

TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA È CAMBIATO: GIÀ CHIUSE DIVERSE

STRADE E MODIFICATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE BUS.

CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI

FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. RICORDIAMO CHE LE DEVIAZIONI INTERESSANO

ANCHE LE LINEE COTRAL.

CAMBIATA ANCHE LA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE, VIA CRISTOFORO COLOMBO È

CHIUSA TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

PER MAGGIORI DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT

CHIUSE QUESTA MATTINA IN ZONA TRIONFALE PER LAVORI DI PULITURA VIALE DEI

CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E FALCONE E BORSELLINO È PERCIOÒ ISTITUITO UN

DIVIETO DI TRANSITO DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE FINO ALLE 12.OO

CIRCA.

INFINE UN INFORMAZIONE SUL TRASPORTO FERROVIARIO

LA LINEA ROMA-NAPOLI STA PORTANDO RITARDI FINO A 60 MINUTI A CAUSA DI UN

GUASTO AGLI IMPIANTI ALL’ALTEZZA DI ANAGNI.

