Traffico Roma del 13-04-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 8:20 m.r.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN RESTRINGIEMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SI RALLENTA PER INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA BERNARDINO
RAMAZZINI.
RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO ALL’EUR IL GRAN
PREMIO DI FORMULA E, LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.
TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA È CAMBIATO: GIÀ CHIUSE DIVERSE
STRADE E MODIFICATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE BUS.
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI
FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. RICORDIAMO CHE LE DEVIAZIONI INTERESSANO
ANCHE LE LINEE COTRAL.
CAMBIATA ANCHE LA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE, VIA CRISTOFORO COLOMBO È
CHIUSA TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
PER MAGGIORI DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
CHIUSE QUESTA MATTINA IN ZONA TRIONFALE PER LAVORI DI PULITURA VIALE DEI
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E FALCONE E BORSELLINO È PERCIOÒ ISTITUITO UN
DIVIETO DI TRANSITO DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE FINO ALLE 12.OO
CIRCA.
INFINE UN INFORMAZIONE SUL TRASPORTO FERROVIARIO
LA LINEA ROMA-NAPOLI STA PORTANDO RITARDI FINO A 60 MINUTI A CAUSA DI UN
GUASTO AGLI IMPIANTI ALL’ALTEZZA DI ANAGNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma