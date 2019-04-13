Traffico Roma del 13-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 9:20 m.r.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN RESTRINGIEMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
IN ZONA ROMANINA SU VIA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO ALL’EUR IL GRAN
PREMIO DI FORMULA E, LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.
TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA È CAMBIATO: GIÀ CHIUSE DIVERSE
STRADE E MODIFICATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE BUS.
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI
FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. RICORDIAMO CHE LE DEVIAZIONI INTERESSANO
ANCHE LE LINEE COTRAL.
CAMBIATA ANCHE LA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE, VIA CRISTOFORO COLOMBO È
CHIUSA TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
INOLTRE FINO ALLE 12 PER CHI SI TROVA A PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE È
CHIUSA L’USCITA PONTINA IN DIREZIONE EUR PROVENENDO DA ENTRAMBE LE
CARREGGIATE.PER MAGGIORI DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO
WWW.LUCEVERDE.IT
LAVORI DI PULIZIA QUESTA MATTINA SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
E VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, LA COSIDDETTA PANORAMICA,
CHIUSA FINO ALLE 12:00 A SCENDERE DA VIA TRIONFALE A PIAZZALE CLODIO.
CAMBIAMO ARGOMENTO.. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
LA LINEA FERROVIARIA ROMA-NAPOLI STA PORTANDO RITARDI FINO A 60 MINUTI A
CAUSA DI UN GUASTO AGLI IMPIANTI ALL’ALTEZZA DI ANAGNI.
INOLTRE INDETTO OGGI UNO SCIPERO NEL COPARTO DEL TRASPORTO AEREO A LIVELLO
NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE DI ALITALIA SAI SPA E DI AIR ITALY SPA A
RISCHIO I VOLI PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI
SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA DI VIAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma