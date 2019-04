Traffico Roma del 13-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 11:20 m.r.

SI RALLENTA PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA RACCORDO ANULARE

IN INGRESSO A ROMA CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E VIA

TRIONFALE.

E CODE SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE CAPANNELLE

SEMPRE VERSO IL CENTRO.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO A PARTIRE DA VIA SALARIA A CORSO DI

FRANCIA PER UN RESTRINGIEMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO ALL’EUR IL GRAN

PREMIO DI FORMULA E, LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.

TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO E LA VIABILITÀ DELLA ZONA SONO CAMBIATI

CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI

FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. RICORDIAMO CHE LE DEVIAZIONI INTERESSANO

ANCHE LE LINEE COTRAL.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ È CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA

LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

INOLTRE FINO ALLE 12 PER CHI SI TROVA A PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE È

CHIUSA L’USCITA PONTINA IN DIREZIONE EUR PROVENENDO DA ENTRAMBE LE

CARREGGIATE.

PER MAGGIORI DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT

LAVORI DI PULIZIA QUESTA MATTINA SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

E VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, LA COSIDDETTA PANORAMICA,

CHIUSA FINO ALLE 12:00 A SCENDERE DA VIA TRIONFALE A PIAZZALE CLODIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE

CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI

CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI

COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO

