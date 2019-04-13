Traffico Roma del 13-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 11:20 m.r.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI RALLENTA PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA RACCORDO ANULARE
IN INGRESSO A ROMA CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E VIA
TRIONFALE.
E CODE SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE CAPANNELLE
SEMPRE VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO A PARTIRE DA VIA SALARIA A CORSO DI
FRANCIA PER UN RESTRINGIEMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO ALL’EUR IL GRAN
PREMIO DI FORMULA E, LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.
TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO E LA VIABILITÀ DELLA ZONA SONO CAMBIATI
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI
FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. RICORDIAMO CHE LE DEVIAZIONI INTERESSANO
ANCHE LE LINEE COTRAL.
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ È CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA
LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
INOLTRE FINO ALLE 12 PER CHI SI TROVA A PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE È
CHIUSA L’USCITA PONTINA IN DIREZIONE EUR PROVENENDO DA ENTRAMBE LE
CARREGGIATE.
PER MAGGIORI DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
LAVORI DI PULIZIA QUESTA MATTINA SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
E VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, LA COSIDDETTA PANORAMICA,
CHIUSA FINO ALLE 12:00 A SCENDERE DA VIA TRIONFALE A PIAZZALE CLODIO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE
CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI
CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI
COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma