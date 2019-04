Traffico Roma del 13-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 13:20 RB.

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI DA VIA SALARIA A

CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A

VIA SALARIA.

AL TUFELLO PER UN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO CHIUSA VIA MONTE BIANCO TRA

VIALE PANTELLERIA E VIA CARNARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AL PIGNETO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA AL BIVIO CON LA

CIRCONVALLAZIONE CASILINA

PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA

ALL’ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA E DI VIA DI GROTTAROSSA;

SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DIFRANCIA A VIA DEI DUE PONTI

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA CON RALLENTAMENTI DALLA

TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CODE E CODE SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE

CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO.

RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO ALL’EUR IL GRAN

PREMIO DI FORMULA E, LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.

TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO E LA VIABILITÀ DELLA ZONA SONO CAMBIATI

CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI

FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. LE DEVIAZIONI INTERESSANO ANCHE LE LINEE

COTRAL.

CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO

ATLANTICO.

