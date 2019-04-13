Traffico Roma del 13-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 13:20 RB.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI DA VIA SALARIA A
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A
VIA SALARIA.
AL TUFELLO PER UN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO CHIUSA VIA MONTE BIANCO TRA
VIALE PANTELLERIA E VIA CARNARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
AL PIGNETO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA AL BIVIO CON LA
CIRCONVALLAZIONE CASILINA
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA
ALL’ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA E DI VIA DI GROTTAROSSA;
SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DIFRANCIA A VIA DEI DUE PONTI
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA CON RALLENTAMENTI DALLA
TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE E CODE SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE
CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO ALL’EUR IL GRAN
PREMIO DI FORMULA E, LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.
TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO E LA VIABILITÀ DELLA ZONA SONO CAMBIATI
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI
FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. LE DEVIAZIONI INTERESSANO ANCHE LE LINEE
COTRAL.
CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO
ATLANTICO.
PER MAGGIORI DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma