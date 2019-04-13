Traffico Roma del 13-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 15:20 RB.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA
RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CI
SONO CODE A PARTIRE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
A TRASTEVERE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE : SU VIA
GUSTAVO MODENA
AL TUFELLO RIAPERTA VIA MONTE BIANCO TRA VIALE PANTELLERIA E VIA CARNARO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI, IN PRECEDENZA CHIUSA AL TRAFFICO PER UN INTERVENTO
VIGILI DEL FUOCO .
ALL’EUR DALLE ORE 16.00 AVRÀ INIZIO IL GRAN PREMIO DI FORMULA E,
LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.
MODIFICATO IL TRASPORTO PUBBLICO E LA VIABILITÀ DELLA ZONA .
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA: I MEZZI DI TRASPORTO SI
FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO.
LE DEVIAZIONI INTERESSANO ANCHE LE LINEE COTRAL.
CHIUSA VIA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER MAGGIORI DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO ME SENZA EFFETTUARE LE
FERMATE. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA
TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma