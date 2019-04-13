Traffico Roma del 13-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 17:20 RB.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
CASILINA ALLA TUSCOLANA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER
CIAMPINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
ALLA BORGHESIANA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE SU VIA DEL TORRACCIO AL BIVIO CON VIA PALAGIANELLO.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA: POSSIBILI DISAGI POCO DOPO IL BIVIO
PER VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE DIVINO AMORE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
ALL’EUR È IN PIENO SVOLGIMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA E,
LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.
MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO ED ALLA VIABILITÀ CON CHIUSURA AL TRAFFICO
DI DIVERSE VIE.
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA: I BUS SI FERMANO SUL
PIAZZALE LUIGI STURZO. LE DEVIAZIONI INTERESSANO ANCHE LE LINEE COTRAL.
CHIUSA VIA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI; LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 05:30 DI LUNEDÌ
MATTINA.
TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
RINVIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PREVISTI
DALLE 24 DI QUESTA NOTTE.
REGOLARMENTE PERCORRIBILE, FINO A NUOVA DATA, IL TRATTO TRA VIA MARIO FANI
E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO LINEA A
DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE
LE FERMATE. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E COLLEGAMENTO TRA
TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma