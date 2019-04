Traffico Roma del 13-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 17:20 RB.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA

CASILINA ALLA TUSCOLANA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER

CIAMPINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

ALLA BORGHESIANA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE SU VIA DEL TORRACCIO AL BIVIO CON VIA PALAGIANELLO.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA: POSSIBILI DISAGI POCO DOPO IL BIVIO

PER VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE DIVINO AMORE.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

ALL’EUR È IN PIENO SVOLGIMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA E,

LA MANIFESTAZIONE TERMINERÀ IN SERATA.

MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO ED ALLA VIABILITÀ CON CHIUSURA AL TRAFFICO

DI DIVERSE VIE.

CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA: I BUS SI FERMANO SUL

PIAZZALE LUIGI STURZO. LE DEVIAZIONI INTERESSANO ANCHE LE LINEE COTRAL.

CHIUSA VIA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI; LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 05:30 DI LUNEDÌ

MATTINA.

TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.LUCEVERDE.IT

RINVIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PREVISTI

DALLE 24 DI QUESTA NOTTE.

REGOLARMENTE PERCORRIBILE, FINO A NUOVA DATA, IL TRATTO TRA VIA MARIO FANI

E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO LINEA A

DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE

LE FERMATE. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E COLLEGAMENTO TRA

TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma