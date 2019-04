Traffico Roma del 13-04-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 18:20 RB.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER UN

INCIDENTE DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA CASILINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE

IN CARREGGIATA OPPOSTA ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA.

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST CI SONO CODE DA VIA SALARIA ALL’USCITA PER

VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA: POSSIBILI DISAGI POCO DOPO IL BIVIO

PER VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE DIVINO AMORE.

ALL’EUR SI STA SVOLGENDO IL GRAN PREMIO DI FORMULA E; LA MANIFESTAZIONE

TERMINERÀ IN SERATA. MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO ED ALLA VIABILITÀ CON

CHIUSURA AL TRAFFICO DI DIVERSE VIE.

CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA: I BUS SI FERMANO SUL

PIAZZALE LUIGI STURZO. LE DEVIAZIONI INTERESSANO ANCHE LE LINEE COTRAL.

CHIUSA VIA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI; LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 05:30 DI LUNEDÌ

MATTINA.

RINVIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PREVISTI

DALLE 24 DI QUESTA NOTTE. REGOLARMENTE PERCORRIBILE, FINO A NUOVA DATA, IL

TRATTO TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

INFINE RICORDIAMO OGGI LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE NEL COMPARTO DEL

TRASPORTO AEREO, DEL PERSONALE DI ALITALIA SAI SPA E DI AIR ITALY SPA: A

RISCHIO I VOLI PER L’INTERA GIORNATA.

SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA DI VIAGGIO

