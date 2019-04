Traffico Roma del 13-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 19:20 RB.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA VIA

ARDEATINA A VIA CASILINA.

PER IL RETO L TRAFFICO è TORNATO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

ALL’EUR PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO ED

ALLA VIABILITÀ CON CHIUSURA AL TRAFFICO DI DIVERSE VIE.

CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA: I BUS SI FERMANO SUL

PIAZZALE LUIGI STURZO. LE DEVIAZIONI INTERESSANO ANCHE LE LINEE COTRAL.

CHIUSA VIA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI; LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 05:30 DI LUNEDÌ

MATTINA.

TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.LUCEVERDE.IT

RINVIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PREVISTI

DALLE 24 DI QUESTA NOTTE. REGOLARMENTE PERCORRIBILE, FINO A NUOVA DATA, IL

TRATTO TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

IL TRASPORTO PUBBLICO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO LINEA A DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE LE

FERMATE. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E COLLEGAMENTO TRA

TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO.

INFINE RICORDIAMO OGGI LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE NEL COMPARTO DEL

TRASPORTO AEREO, DEL PERSONALE DI ALITALIA SAI SPA E DI AIR ITALY SPA: A

RISCHIO I VOLI PER L’INTERA GIORNATA.

SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA DI VIAGGIO

