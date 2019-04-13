Traffico Roma del 13-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 13 APRILE 2019 ORE 19:20 RB.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA VIA
ARDEATINA A VIA CASILINA.
PER IL RETO L TRAFFICO è TORNATO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
ALL’EUR PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO ED
ALLA VIABILITÀ CON CHIUSURA AL TRAFFICO DI DIVERSE VIE.
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA: I BUS SI FERMANO SUL
PIAZZALE LUIGI STURZO. LE DEVIAZIONI INTERESSANO ANCHE LE LINEE COTRAL.
CHIUSA VIA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI; LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 05:30 DI LUNEDÌ
MATTINA.
TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
RINVIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PREVISTI
DALLE 24 DI QUESTA NOTTE. REGOLARMENTE PERCORRIBILE, FINO A NUOVA DATA, IL
TRATTO TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
IL TRASPORTO PUBBLICO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO LINEA A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE LE
FERMATE. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E COLLEGAMENTO TRA
TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO.
INFINE RICORDIAMO OGGI LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE NEL COMPARTO DEL
TRASPORTO AEREO, DEL PERSONALE DI ALITALIA SAI SPA E DI AIR ITALY SPA: A
RISCHIO I VOLI PER L’INTERA GIORNATA.
SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA DI VIAGGIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma