Traffico Roma del 13-04-2021 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti sul grande raccordo anulare in particolare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma e l’appia che sulla diramazione Roma Sud per traffico e lavori sono possibili ulteriori rallentamenti tra Monte Porzio e in direzione del centro città circolazione sostenuto sulle tratto cittadino della A24 per chi è diretta a Roma in particolare tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale est e sulla A24 roma-teramo questa volta ai confini con Lazio e Abruzzo questa sera alle 22 attenzione per la chiusura del tratto tra Vicovaro Mandela e Carsoli In entrambe le direzioni per lavori notturni la riapertura e alle 6 di domani mattina in dalle 10 alle 13 ricordiamo la manifestazione nell’arena del Circo Massimo modifiche alla circolazione in via dei Cerchi sull’intero tratto E possibili disagi nelle zone vicinema per maggiori dettagli su questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma