Traffico Roma del 13-04-2021 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione è tornato regolare è scorrevole il traffico sul Grande Raccordo Anulare su entrambe le carreggiate sono diminuiti gli spostamenti in direzione Roma anche sull’altra turbano della Roma Teramo ancora disagi in quest’ultima ora per un precedente incidente su via del Foro Italico dove si viaggia in fila tra via Solari Corso di Francia verso la galleria Giovanni XXIII non si escludono ancora ulteriori rallentamenti sulla tangenziale est a causa di un veicolo in fiamme tra la A24 e Viale Castro verso San Giovanni nell’arena del Circo Massimo è in corso una manifestazione il cui termine è previsto alle 13 ricordiamo le modifiche alla circolazione su via dei c’è tra via del Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa un’altra protesta in programma invece domani mercoledì 14 su via Molise nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico dalle30 13:30 infine sulla A24 Roma Teramo ai confini con il Lazio e Abruzzo prudenza questa sera perché alle 22 è in programma la chiusura delle tratto tra Vicovaro Mandela e Carsoli In entrambe le direzioni per lavori notturni la riapertura è alle 6 di domani mattina ma per maggiori dettagli su tutte le nostre notizie Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma