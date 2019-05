Traffico Roma del 13-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 07.20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO IN AUMENTO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.

SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA

APPIA

E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA

TORRENOVA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’INTERO

PERCORSO.

IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA

CAPITALE IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA,

SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’APT DELL’URBE E SUL QUANDRANTE SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA DALLO SV

DI MONTE D’ORO A CASTEL ROMANO.

UN INCIDENTE SI SEGNALA IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA ACCURSIO

MENTRE ALLA GARBATELLA IN VIA CAPITAN BAVASTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI

CIRCOLAZIONE DALLE 9 ALLE 14 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EUCATIVI E SCOLASTICI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma