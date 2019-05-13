Traffico Roma del 13-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 07.20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.
SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA
APPIA
E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA
TORRENOVA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’INTERO
PERCORSO.
IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA
CAPITALE IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA,
SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’APT DELL’URBE E SUL QUANDRANTE SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA DALLO SV
DI MONTE D’ORO A CASTEL ROMANO.
UN INCIDENTE SI SEGNALA IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA ACCURSIO
MENTRE ALLA GARBATELLA IN VIA CAPITAN BAVASTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE DALLE 9 ALLE 14 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EUCATIVI E SCOLASTICI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma