Traffico Roma del 13-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 07.50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.
SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E SUL QUADRANTE
EST DEL RACCORDO DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA
E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA
TORRENOVA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’INTERO
PERCORSO. SI RALLENTA ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E
VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DALLA PRENESTINA A VIA LA SPEZIA
DIREZIONE SANGIOVANNI
IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA
CAPITALE IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA E SU
QUEST’ULTIMA SEGNALIAMO UN SENSO UNICO LATERNATO PER LAVORI
ALL’INTERSEZIONE CON LARGO DON LUIGI GUANELLA DALLE 09:30 FINO ALLE 17:30,
CODE POI SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA
SPADA ALL’APT DELL’URBE E SUL QUANDRANTE SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA
DALLO SV DI MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA.
UN INCIDENTE SI SEGNALA IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA ACCURSIO
MENTRE ALLA GARBATELLA IN VIA CAPITAN BAVASTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE DALLE 9 ALLE 14 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EUCATIVI E SCOLASTICI.
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA NEL NODO FERROVIARIO DI ROMA, DOVE CI SONO
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA TERMINI PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA
STAZIONE ROMA TUSCOLANA. RITARDI DEI TRENI DI 15’
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma