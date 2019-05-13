Traffico Roma del 13-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 08:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR E SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALT DEL RACCORDO DA
OGGI PER LAVORI SUL SOTTOPASOO SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA
SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU AVANTI TRA
LA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE E SUL QUADRANTE EST DEL RACCORDO ALL’ALT
DELLA PRENESTINA
E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’INTERO
PERCORSO. SI RALLENTA ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E
VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DALLA PRENESTINA A VIA LA SPEZIA
DIREZIONE SANGIOVANNI
IL TRAFFICO SI VA INTENS SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE E SUL
QUIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE IN PARTICOLARE
SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA E SU QUEST’ULTIMA SEGNALIAMO
UN SENSO UNICO LATERNATO PER LAVORI ALL’INTERSEZIONE CON LARGO DON LUIGI
GUANELLA DALLE 09:30 FINO ALLE 17:30, CODE POI SULLA FLAMINIA FINO A VIA
DEI DUE PONTI, SULLAANDRANTE SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA DALLO SV DI
MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA.
UN INCIDENTE SI SEGNALA IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA ACCURSIO ED
UNO CON RALLENTANENTI IN VIA VETURIA ALL’INTERSEZIOONE CON VIA STUCOLANA
TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL NODO FERROVIARIO DI ROMA, DOVE CI SONO
STATI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA TERMINI PER UN INCONVENIENTE TECNICO
ALLA STAZIONE ROMA TUSCOLANA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma