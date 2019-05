Traffico Roma del 13-05-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 08:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR E SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALT DEL RACCORDO DA

OGGI PER LAVORI SUL SOTTOPASOO SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA

SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU AVANTI TRA

LA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE E SUL QUADRANTE EST DEL RACCORDO ALL’ALT

DELLA PRENESTINA

E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’INTERO

PERCORSO. SI RALLENTA ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E

VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DALLA PRENESTINA A VIA LA SPEZIA

DIREZIONE SANGIOVANNI

IL TRAFFICO SI VA INTENS SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE E SUL

QUIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE IN PARTICOLARE

SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA E SU QUEST’ULTIMA SEGNALIAMO

UN SENSO UNICO LATERNATO PER LAVORI ALL’INTERSEZIONE CON LARGO DON LUIGI

GUANELLA DALLE 09:30 FINO ALLE 17:30, CODE POI SULLA FLAMINIA FINO A VIA

DEI DUE PONTI, SULLAANDRANTE SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA DALLO SV DI

MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA.

UN INCIDENTE SI SEGNALA IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA ACCURSIO ED

UNO CON RALLENTANENTI IN VIA VETURIA ALL’INTERSEZIOONE CON VIA STUCOLANA

TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL NODO FERROVIARIO DI ROMA, DOVE CI SONO

STATI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA TERMINI PER UN INCONVENIENTE TECNICO

ALLA STAZIONE ROMA TUSCOLANA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma