Traffico Roma del 13-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 09:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO CODE TRAIL RACCORDO ANULARE E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.PROPRIO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALT DEL
RACCORDO DA OGGI PER LAVORI SUL SOTTOPASOO SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA
SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU AVANTI TRA
LA MAGLIANA A TRATTI FINO ALL’ARDEATINA .
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE PER UN INCIDENTE DOPO LO SV DI TOR
CERVARA INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO.
CODE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E POI DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO LO
STADIO E DA LARGO PASSAMONTI A VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN GIOVANNI
SI STA IN CODA SULLA PONTINA DA SPINACETO A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO
L’EUR.
UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTANENTI IA DRAGONA IN VIA DEI ROMGANOLI
IN PROX DI VIA FRANCESCO DONATI
DALLE 9,30 ALLE 17,30, LAVORI IN PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA AURELIA ANTICA. IN PROSSIMITà DELL’INCROCIO
CON LARGO DON LUIGI GUANELLA, TRANSITO CON CON SENSO UNICO ALTERNATO E
RIDUZIONE DI CARREGGIATA.
CON LE STESSE MODALITà, SI LAVORA ANCHE MARTEDì 14 MAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma