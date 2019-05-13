Traffico Roma del 13-05-2019 ore 10:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 09:50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. PROPRIO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALT DEL
RACCORDO DA OGGI PER LAVORI SUL SOTTOPASOO SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA
SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER INCIDENTI TRA LA CASSIA E LA
SALARIA E TRA LA DIRAMAZ RM-SUD E LA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA
L’ARDEATINA E LA PONTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE TRA LA RM FIUMICINO
E LA PONTINA .
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA LO SV DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE
EST.QUI CODE TRA VIA NOMENTANA E VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO LO
STADIO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI
SI STA IN CODA SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO
L’EUR.
RALLENTAMENTI IN VIA MARMORATA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PIRAMIDE
CESTIA, UN ALTRO SULLA C.COLOMBO ALL’ALT DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO ED
UNO SULLA CASILINA TRA VIA CARPINETO E VIA DI CENTOCELLE VERSO IL CENTRO.
UN INCIDENTE SI SEGNALAFUORI CITTA’ CON RALLENTANENTI SU VIA DRAGONA IN
VIA DEI ROMGANOLI IN PROX DI VIA FRANCESCO DONATI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma