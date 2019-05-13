Traffico Roma del 13-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 11:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER LAVORI TRA LA DIRAMAZION ROMA
SUD E LA VIA APPIA
IN CITTA’ IN ZONA OSTIENSE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DELLE CONCE IN
PROSSIMITA’ DI PIAZZA VITTORIO BOTTEGO
DALLE 9,30 ALLE 17,30, LAVORI IN PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA AURELIA ANTICA. IN PROSSIMITà DELL’INCROCIO
CON LARGO DON LUIGI GUANELLA, TRANSITO CON CON SENSO UNICO ALTERNATO E
RIDUZIONE DI CARREGGIATA.
CON LE STESSE MODALITà, SI LAVORA ANCHE MARTEDì 14 MAGGIO.
MENTRE ALLA GARBATELLA IN VIA CAPITAN BAVASTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE DALLE 9 ALLE 14 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EUCATIVI E SCOLASTICI.
INFINE LAVORI AL LAURENTINO SU VIA COLLE DELLA STREGA TRA VIA DEI
GUASTATORI E VIA DELLA DIVISIONE TORINO DALLE 9 SI OGGI ALLE 16.30 DEL 15
MAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma