Traffico Roma del 13-05-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 13:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER LAVORI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

E LA VIA APPIA

UN INCIDENTE IN CITTA’ E’ AVVENUTO SU VIALE DELLA SERENESSIMA ALL’ALTEZZA

DI VIA DELLA VENEZIA GIULIA

INOLTRE ANTICIPIAMO CHE DOPODOMANI MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ALLE 20.45 SI

SVOLGERÀ PRESSO LO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO “ATALANTA-LAZIO”-

AL FINE DI GARANTIRE UN REGOLARE ALLONTANAMENTO DALL’AREA DELLO STADIO

OLIMPICO DIVERSE LE MISURE ALLA VIABILITA’ :

DALLE 16, SONO PREVISTE LE CHIUSURE AL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE

MARESCIALLO CADORNA, PONTE DUCA D’AOSTA, LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, TRA

PIAZZALE LAURO DE BOSIS E LARGO MARESCIALLO DIAZ; SUL LUNGOTEVERE OBERDAN

ED ANCORA SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA.

DURANTE IL DEFLUSSO, CI SARÀ IL TEMPORANEO SENSO UNICO SUL LUNGOTEVERE DIAZ

E SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA PONTE MILVIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE

EST.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma