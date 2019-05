Traffico Roma del 13-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019 ORE 15:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

AL PORTUENSE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA MAGLIANA, PER UN INCIDENTE CON UN

VEICOLO RIBALTATO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA ANTONIO MEUCCI

RIPERCUSSIONI IN VIA QUIRINO MAJORANA CON RALLENTAMENTI TRA VIA GIOVANNI

CASELLI E VIA FRANCESCO GRIMALDI IN DIREZIONE DI PIAZZA MEUCCI.

STESSA SITUAZIONE IN VIA ODERISI DA GUBBIO TRA VIA FRANCESCO GRIMALDI E

PIAZZA MEUCCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO

E VIA DELL’IMBRECCIATO VERSO FIUMICINO

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA A CAUSA DI UN CANTIERE,LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA.

ANTICIPIAMO INFINE CHE MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ALLE 20.45 SI SVOLGERÀ

PRESSO LO STADIO OLIMPICO LA FINALE DI COPPA ITALIA.

I BIANCO CELESTI INCONTRERANNO L’ ATALANTA.”

ALL’EVENTO PARTECIPERANNO MIGIAIA DI TIFOSI .

PER L’OCCASIONE SARA’ PREDISPOSTO UN PIANO DI SICUREZZA AD HOC CON STRADE

CHIUSE , PUNTI DI RACCOLTA E MOLTI CONTROLLI. – CI SARA’ UNA

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DELLA ZONA.

AL FINE DI GARANTIRE UN REGOLARE AFFLUSSO E DEFLUSSO DALL’IMPIANTO

SPORTIVO, DALLE 16 DI MERCOLEDI’, SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO SUL

LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PONTE DUCA D’AOSTA, LUNGOTEVERE

MARESCIALLO DIAZ.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SEGUITECI SUL SITO

WWW.ROMA.LUCEVERDE.IT

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma