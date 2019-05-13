Traffico Roma del 13-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019 ORE 15:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
AL PORTUENSE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA MAGLIANA, PER UN INCIDENTE CON UN
VEICOLO RIBALTATO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA ANTONIO MEUCCI
RIPERCUSSIONI IN VIA QUIRINO MAJORANA CON RALLENTAMENTI TRA VIA GIOVANNI
CASELLI E VIA FRANCESCO GRIMALDI IN DIREZIONE DI PIAZZA MEUCCI.
STESSA SITUAZIONE IN VIA ODERISI DA GUBBIO TRA VIA FRANCESCO GRIMALDI E
PIAZZA MEUCCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA DELL’IMBRECCIATO VERSO FIUMICINO
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA A CAUSA DI UN CANTIERE,LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA.
ANTICIPIAMO INFINE CHE MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ALLE 20.45 SI SVOLGERÀ
PRESSO LO STADIO OLIMPICO LA FINALE DI COPPA ITALIA.
I BIANCO CELESTI INCONTRERANNO L’ ATALANTA.”
ALL’EVENTO PARTECIPERANNO MIGIAIA DI TIFOSI .
PER L’OCCASIONE SARA’ PREDISPOSTO UN PIANO DI SICUREZZA AD HOC CON STRADE
CHIUSE , PUNTI DI RACCOLTA E MOLTI CONTROLLI. – CI SARA’ UNA
RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DELLA ZONA.
AL FINE DI GARANTIRE UN REGOLARE AFFLUSSO E DEFLUSSO DALL’IMPIANTO
SPORTIVO, DALLE 16 DI MERCOLEDI’, SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO SUL
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PONTE DUCA D’AOSTA, LUNGOTEVERE
MARESCIALLO DIAZ.
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DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma