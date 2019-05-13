Traffico Roma del 13-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019 ORE 16:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
AL PORTUENSE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA MAGLIANA, PER UN INCIDENTE CON UN
VEICOLO RIBALTATO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA ANTONIO MEUCCI
FORTI RIPERCUSSIONI IN VIA QUIRINO MAJORANA E IN VIA ODERISI DA GUBBIO
RIMANIAMO IN ZONA SULLA VIA PORTUENSE CI SONO RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO
IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI VICOLO CLEMENTI .
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA
VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELL’IMBRECCIATO VERSO FIUMICINO
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA A CAUSA DI UN CANTIERE,LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA.
ANTICIPIAMO INFINE CHE MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ALLE 20.45 SI SVOLGERÀ
PRESSO LO STADIO OLIMPICO LA FINALE DI COPPA ITALIA. I BIANCO CELESTI
INCONTRERANNO L’ ATALANTA.”
ALL’EVENTO PARTECIPERANNO MIGLIAIA DI TIFOSI.
PER L’OCCASIONE SARA’ PREDISPOSTO UN PIANO DI SICUREZZA AD HOC CON STRADE
CHIUSE , PUNTI DI RACCOLTA E MOLTI CONTROLLI. – CI SARA’ UNA
RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DELLA ZONA.
AL FINE DI GARANTIRE UN REGOLARE AFFLUSSO E DEFLUSSO DALL’IMPIANTO
SPORTIVO, DALLE 16 DI MERCOLEDI’, SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO SUL
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PONTE DUCA D’AOSTA, LUNGOTEVERE
MARESCIALLO DIAZ.
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DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma