Traffico Roma del 13-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019 ORE 17:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SULLA VIA PORTUENSE CI SONO RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN FIAMME
ALL’ALTEZZA DI VICOLO CLEMENTI .
RIMANIAMO IN ZONA PER SEGNALARE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA ODERISI DA
GUBBIO TRA VIA FRANCESCO GRIMALDI E PIAZZA MEUCCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICATA VIA CILICIA CON RALLENTAMENTI TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA
LATINA IN DIREZIONE PIAZZA SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA,LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA
PRENESTINA.
A TOR VERGATA OGGI E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI IN VIA DEL
FONTANILE DI CARCARICOLA, CHE RIMARRA’ CHIUSA TRA VIA DI CARCARICOLA E
VIALE DELLA SORBONNA SINO AL 18 MAGGIO.
PROSEGUE L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI
PIAZZA DI PONTE UMBERTO I,. CHE RIMARRA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 21
DI QUESTA SERA SINO ALLE ORE 5.30 DI DOMANI MATTINA E POI CHIUDERA’ DI
NUOVO DOMANI A PARTIRE DALLE ORE 14.00 SINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI. IL
CANTIERE RICHIEDERA’ LA CHIUSURA DI VIA MONTE BRIANZO IN DIREZIONE
ZANARDELLI.
ANCORA POCHI GIORNI E ARRIVERA’ A ROMA NELLA SERATA DEL 16 MAGGIO LA MILLE
MIGLIA, PER MOLTI LA CORSA PIU’ BELLA DEL MONDO.
430 VETTURE SFILERANNO DA VIA VENETO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.
PERTANTO GIA’ DA DOMANI A PARTIRE DALLE ORE 07 VERRANNO CHIUSE AL TRAFFICO,
ALCUNI TRATTI DI PIAZZALE BRASILE, VIA VITTORIO VENETO, VIA LAZIO , VIA
SICILIA E VIA LOMBARDIA SINO AL 18 MAGGIO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma